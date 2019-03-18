СМИ: ФИФА примет решение по апелляции «Челси» до летнего трансферного окна

По сообщениям британской прессы, Международная федерация футбола (ФИФА) до лета примет решение по апелляции лондонского «Челси» на запрет регистрации новых игроков.

Как сообщает Daily Mail, ФИФА примет решение об апелляции «Челси» на запрет регистрации новых футболистов до открытия летнего трансферного окна.

22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.

Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ.