СМИ: ФИФА примет решение по апелляции «Челси» до летнего трансферного окна
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, ФИФА примет решение об апелляции «Челси» на запрет регистрации новых футболистов до открытия летнего трансферного окна.
22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.
Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.
Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ.