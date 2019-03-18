СМИ: ФИФА примет решение по апелляции «Челси» до летнего трансферного окна

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По сообщениям британской прессы, Международная федерация футбола (ФИФА) до лета примет решение по апелляции лондонского «Челси» на запрет регистрации новых игроков.
СМИ: ФИФА примет решение по апелляции «Челси» до летнего трансферного окна
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, ФИФА примет решение об апелляции «Челси» на запрет регистрации новых футболистов до открытия летнего трансферного окна.

22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.

Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ.

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