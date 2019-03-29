Болгарского боксёра временно лишили лицензии в США из-за поцелуя журналистки

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Болгарский боксёр Курбат Пулев временно лишен лицензии на проведение боёв в США из-за инцидента с журналисткой во время интервью.
Болгарского боксёра временно лишили лицензии в США из-за поцелуя журналистки
  • Reuters

Как сообщает ESPN такое решение принято Атлетической комиссией штата Калифорния (CSAC) на время рассмотрения инцидента.

Отмечается, что боксёру предстоит в обязательном порядке дать объяснения по поводу случившегося.

После победы Пулева над румыном Богданом Дином болгарский боксёр давал интервью журналистке Дженнифер Равало и в завершении беседы, когда она спросила о возможном поединке с британцем Тайсона Фьюри, 37-летний боксёр без спросу поцеловал её в губы.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев летом может завершить карьеру.

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