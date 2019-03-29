Корнилов заявил, что боксёр Лебедев летом может завершить карьеру

Короткая ссылка
Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его клиент может летом провести последний бой в карьере.
Корнилов заявил, что боксёр Лебедев летом может завершить карьеру
  • РИА Новости

«С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своём завершающем карьеру поединке», — цитирует менеджера ТАСС.

Корнилов также отметил, что россиянин может выйти на поединок с одним из региональных чемпионов.

«Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере», — сказал он.

Напомним, что Лебедев должен быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе после отказа от боя с ним обладателя пояса — украинца Александра Усика.

Ранее WBA отреагировала на переход Усика в тяжёлый вес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить