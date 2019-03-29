Корнилов заявил, что боксёр Лебедев летом может завершить карьеру

Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его клиент может летом провести последний бой в карьере.

«С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своём завершающем карьеру поединке», — цитирует менеджера ТАСС.

Корнилов также отметил, что россиянин может выйти на поединок с одним из региональных чемпионов.

«Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере», — сказал он.

Напомним, что Лебедев должен быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе после отказа от боя с ним обладателя пояса — украинца Александра Усика.

Ранее WBA отреагировала на переход Усика в тяжёлый вес.