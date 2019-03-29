Полузащитник сборной Португалии планирует покинуть «Локомотив» летом

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о намерении полузащитника сборной Португалии Мануэла Фернандеша покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«С ним было много разговоров, ценим этого игрока, считаем его высококвалифицированным и образованным игроком. На зимних сборах Ману честно сказал, что в конце сезона хочет покинуть клуб. Возможно, на тот момент у него было предложение, но у нас эта информация не подтвердилась», — заявил Кикнадзе.

Он отметил, что желание перемен — это нормальное явление для футбола, а также рассказал, что Фернандеш, несмотря на желание уйти, готов и хочет помочь команде в завершающей фазе сезона.

«Всё зависит от него. Если это тот игрок, который был в чемпионский сезон, — он нам нужен. Если просто футболист, отбывающий номер, — придётся прощаться», — добавил гендиректор клуба.

33-летний хавбек играет за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 33 гола и 25 голевых передач в 137 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Кикнадзе рассказал о будущем Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».