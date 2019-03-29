В AIBA поблагодарили Кремлёва за готовность погасить долги организации

Исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс выразил благодарность генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву за его намерение погасить финансовые задолженности AIBA перед Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Господин Кремлёв сделал это предложение самостоятельно. AIBA искренне благодарна господину Кремлёву за то, что он сделал это предложение, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего обсуждения этой темы с ним», — приводит слова Виргетса Inside the Games.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее Кремлёв заявил о готовности погасить долги AIBA перед МОК.