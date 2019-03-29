В AIBA поблагодарили Кремлёва за готовность погасить долги организации

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Исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс выразил благодарность генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву за его намерение погасить финансовые задолженности AIBA перед Международным олимпийским комитетом (МОК).
В AIBA поблагодарили Кремлёва за готовность погасить долги организации
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Господин Кремлёв сделал это предложение самостоятельно. AIBA искренне благодарна господину Кремлёву за то, что он сделал это предложение, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего обсуждения этой темы с ним», — приводит слова Виргетса Inside the Games.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее Кремлёв заявил о готовности погасить долги AIBA перед МОК.

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