В «Спартаке» заявили, что не препятствовали приходу Карреры на фанатский сектор в матче с «Зенитом»

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Директор по безопасности московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков опроверг слухи, согласно которым бывшего главного тренера команды Массимо Карреру отказались пускать на фанатскую трибуну в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», чтобы избежать беспорядков.
В «Спартаке» заявили, что не препятствовали приходу Карреры на фанатский сектор в матче с «Зенитом»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Мы не предотвращали это и даже не пытались. Никаких беспорядков приход Карреры на фанатский сектор вызвать не может. Это не первый и не последний случай, когда какие-то футболисты или тренеры «Спартака», действующие или бывшие, приходили на эту трибуну и всё было хорошо», — цитирует директора по безопасности «Советский спорт».

По его словам, он лично встречал Карреру и готов был проводить его на фанатскую трибуну, но специалист сам захотел выбрать другой вариант. При этом он отметил, что у итальянца была возможность попасть в сектор активных болельщиков команды бесплатно.

«Он принял решение вместе со своими представителями идти на «Платинум» по билетам или абонементам, которые у них имелись. Насколько я знаю, были у них и билеты на трибуну B, но они решили туда не ходить», — сказал Мележиков.

Ранее в «Спартаке» ответили на слова президента «Зенита» о ТВ-аудитории.

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