СМИ: Варан и Санчо являются главными трансферными целями «Манчестер Юнайтед»

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Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» определилось с главными трансферными целями на ближайшее межсезонье.
СМИ: Варан и Санчо являются главными трансферными целями «Манчестер Юнайтед»
  • ©Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает The Independent, по окончании сезона МЮ намерен сделать предложение мадридскому «Реалу» о переходе защитника Рафаэля Варана, а также приобрести хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. 

Отмечается, что манкунианцы готовы к тому, что за обоих игроков могут потребовать более €100 млн.

В случае неудачи с Вараном «Юнайтед» рассмотрит варианты трансферов Милана Шкриньяра из «Интера» и Самуэля Юмтити из «Барселоны». Также сообщается об интересе МЮ к защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаки и полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои. 

Ранее СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

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