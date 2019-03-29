СМИ: Варан и Санчо являются главными трансферными целями «Манчестер Юнайтед»

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» определилось с главными трансферными целями на ближайшее межсезонье.

Как сообщает The Independent, по окончании сезона МЮ намерен сделать предложение мадридскому «Реалу» о переходе защитника Рафаэля Варана, а также приобрести хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Отмечается, что манкунианцы готовы к тому, что за обоих игроков могут потребовать более €100 млн.

В случае неудачи с Вараном «Юнайтед» рассмотрит варианты трансферов Милана Шкриньяра из «Интера» и Самуэля Юмтити из «Барселоны». Также сообщается об интересе МЮ к защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаки и полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

Ранее СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед».