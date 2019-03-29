Чемпион России Алан Макиев оценил свой сезон в «Уралмаше»

Чемпион России баскетболист Алан Макиев в беседе с газетой «Известия» оценил свой сезон в «Уралмаше».

«Всегда считал, что спортсмену нельзя быть довольным собой. Я сейчас получаю достаточно много игрового времени и думаю, что оправдываю его», — заявил он.

Говоря о своих дальнейших перспективах, Макиев сказал, что ему хотелось бы вернуться в клуб Единой лиги.

«Чувствую, что ещё не до конца реализовал себя в баскетболе и ещё могу вырасти», — добавил он.

Ранее центровой сборной России Артём Клименко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019 года.