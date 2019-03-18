Центровой сборной России Клименко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира

Центровой сборной России Артём Клименко в беседе с газетой «Известия» оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019 года.

«Мы прошли долгий путь, чтобы отобраться на ЧМ-2019, выиграли очень напряжённый решающий матч с Финляндией в Перми», — заявил он.

По его словам, теперь россиянам досталась не самая сильная группа, у которой они должны выиграть и без нервов пройти в следующий раунд.

Как отметил Клименко, первая цель — попадание в плей-офф.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал итоги жеребьёвки.