Центровой сборной России Клименко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира

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Центровой сборной России Артём Клименко в беседе с газетой «Известия» оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019 года.
Центровой сборной России Клименко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира
  • © Josef Vostarek/CTK
  • globallookpress.com

«Мы прошли долгий путь, чтобы отобраться на ЧМ-2019, выиграли очень напряжённый решающий матч с Финляндией в Перми», — заявил он.

По его словам, теперь россиянам досталась не самая сильная группа, у которой они должны выиграть и без нервов пройти в следующий раунд.

Как отметил Клименко, первая цель — попадание в плей-офф.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал итоги жеребьёвки.

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