Семак заявил, что «Зенит» должен беречь Жиркова от травм

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что команда должна сделать всё, чтобы защитник Юрий Жирков избегал повреждений.
Семак заявил, что «Зенит» должен беречь Жиркова от травм
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«С Юрой всё просто. Мы должны сделать максимум возможного, чтобы он чувствовал себя на поле комфортно, беречь его», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, Жиркова не заявили летом в Лигу Европы, так как было понятно, что он пропустит групповой этап турнира и будет восстанавливаться от травмы.

«Зимой же мы могли внести лишь трёх новых игроков в заявку, и я считаю, что мы поступили правильно, не став рисковать на случай рецидива травмы, и заявили тех, кого заявили», — добавил Семак.

Ранее Семак сказал, что «Зениту» будет тяжело без Кузяева в матче с «Оренбургом».

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