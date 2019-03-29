Семак заявил, что «Зенит» должен беречь Жиркова от травм

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что команда должна сделать всё, чтобы защитник Юрий Жирков избегал повреждений.

«С Юрой всё просто. Мы должны сделать максимум возможного, чтобы он чувствовал себя на поле комфортно, беречь его», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, Жиркова не заявили летом в Лигу Европы, так как было понятно, что он пропустит групповой этап турнира и будет восстанавливаться от травмы.

«Зимой же мы могли внести лишь трёх новых игроков в заявку, и я считаю, что мы поступили правильно, не став рисковать на случай рецидива травмы, и заявили тех, кого заявили», — добавил Семак.

Ранее Семак сказал, что «Зениту» будет тяжело без Кузяева в матче с «Оренбургом».