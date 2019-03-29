Семак заявил, что «Зенит» должен беречь Жиркова от травм
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- РИА Новости
«С Юрой всё просто. Мы должны сделать максимум возможного, чтобы он чувствовал себя на поле комфортно, беречь его», — сказал специалист на пресс-конференции.
По его словам, Жиркова не заявили летом в Лигу Европы, так как было понятно, что он пропустит групповой этап турнира и будет восстанавливаться от травмы.
«Зимой же мы могли внести лишь трёх новых игроков в заявку, и я считаю, что мы поступили правильно, не став рисковать на случай рецидива травмы, и заявили тех, кого заявили», — добавил Семак.
Ранее Семак сказал, что «Зениту» будет тяжело без Кузяева в матче с «Оренбургом».