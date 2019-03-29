Ван дер Варт назвал фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Надеюсь, «Тоттенхэм». Но мне кажется, победит «Ливерпуль». Он очень силён», — сказал игрок в беседе с RT.

По его словам, иногда ему кажется, что «Тоттенхэм» демонстрирует прекрасный футбол и способен побороться за победу в главном европейском клубном турнире.

«Затем им сложно даются матчи с более слабыми командами. Но у них большое количество футболистов высокого уровня, сочетающихся друг с другом», — добавил ван дер Варт.

Его бывший партнёр по национальной команде Пьер ван Хойдонк, в свою очередь, выразил мнение, что Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити».

«На протяжении последних нескольких лет подопечные Гвардиолы демонстрируют фантастический футбол. Никто не может к ним подобраться», — отметил ван Хойдонк.

Ранее ван Хойдонк сравнил игрока «Аякса» де Йонга с Кройфом.