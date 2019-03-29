Экс-футболист сборной Голландии сравнил игрока «Аякса» де Йонга с Кройфом

Бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Пьер ван Хойдонк выразил надежду, что у хавбека «Аякса» Френки де Йонга, который недавно подписал контракт с «Барселоной», сложится карьера в каталонском клубе, а также сравнил его с легендарным голландским игроком Йоханном Кройфом.

«Будем надеяться, что он заиграет. Если ты переходишь в команду и сидишь на скамейке, это плохо сказывается на твоём профессиональном развитии. Но мне кажется, у него должно всё получиться даже в «Барселоне». Френки — один из немногих, кто действительно поменял облик сборной Нидерландов. До его прихода мы считались середняками, но когда он на поле — его партнёры выглядят лучше и увереннее», — сказал экс-форвард в интервью RT.

Он также отреагировал на то, что некоторые болельщики уже успели окрестить молодого хавбека с Йоханном Кройфом.

«Это же игрок совсем другого типа. Единственное сходство — это дриблинг. Когда Френки начинает бежать по полю, финтить, менять направления — к нему никто не может подобраться. Такой же был и Кройф», — добавил ван Хойдонк.

Его бывший партнёр по сборной Рафаэль ван дер Варт, в свою очередь, так же отметил, что сравнивать Кройфа и де Йонга не очень корректно. При этом он подчеркнул, что стиль каталонской команды подходит полузащитнику.

«На данный момент он является лучшим полузащитником Нидерландов, который может не только выступать в роли ассистента, но и забивать. Этого от него и ожидают в «Барселоне», — заявил ван дер Варт.

Ранее «Барселона» объявила о трансфере 21-летнего футболиста «Аякса».