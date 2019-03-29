«Флорида» переиграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу гостей — 5:2.
В составе «Пантерз» дубль оформил Джонатан Юбердо, и по разу отличились россиянин Евгений Дадонов, Трой Брауэр и Драйден Хант. У хозяев шайбы забросили Колин Уайт и Брэди Ткачук.
Дадонов также отметился двумя результативными передачами и был признан главной звездой матча.
«Флорида» занимает 11-е место в Восточной конференции с 80 очками.
Ранее «Даллас» одолел «Эдмонтон» в НХЛ благодаря шайбе Радулова и 40 сейвам Худобина.