«Флорида» переиграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» переиграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Пантерз» дубль оформил Джонатан Юбердо, и по разу отличились россиянин Евгений Дадонов, Трой Брауэр и Драйден Хант. У хозяев шайбы забросили Колин Уайт и Брэди Ткачук.

Дадонов также отметился двумя результативными передачами и был признан главной звездой матча.

«Флорида» занимает 11-е место в Восточной конференции с 80 очками.

Ранее «Даллас» одолел «Эдмонтон» в НХЛ благодаря шайбе Радулова и 40 сейвам Худобина.

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