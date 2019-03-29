«Даллас» одолел «Эдмонтон» в НХЛ благодаря шайбе Радулова и 40 сейвам Худобина

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«Даллас Старз» по буллитам одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» одолел «Эдмонтон» в НХЛ благодаря шайбе Радулова и 40 сейвам Худобина
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Основное время игры, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. У «Старз» шайбы забросили россиянин Александр Радулов и Миро Хейсканен.

В серии буллитов победили гости благодаря точному броску Джейми Бенна.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 40 бросков из 42 и совершил одно спасение в серии буллитов.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 88 очками.

Ранее шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ.

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