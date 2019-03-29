Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jason Mowry-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Оливер Бьёркстранд, а также отличились Дэвид Савар, Артемий Панарин, Райлли Нэш и Брэндон Дубински. У «Канадиенс» шайбы забросили Бретт Кулак и Джефф Питри.

Таким образом, «Блю Джекетс» одержал третью победу подряд, набрал 90 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Монреаль» по дополнительным показателям.

Ранее передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить