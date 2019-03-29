Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 6:2.
В составе хозяев дубль оформил Оливер Бьёркстранд, а также отличились Дэвид Савар, Артемий Панарин, Райлли Нэш и Брэндон Дубински. У «Канадиенс» шайбы забросили Бретт Кулак и Джефф Питри.
Таким образом, «Блю Джекетс» одержал третью победу подряд, набрал 90 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Монреаль» по дополнительным показателям.
Ранее передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ.