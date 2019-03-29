Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Оливер Бьёркстранд, а также отличились Дэвид Савар, Артемий Панарин, Райлли Нэш и Брэндон Дубински. У «Канадиенс» шайбы забросили Бретт Кулак и Джефф Питри.

Таким образом, «Блю Джекетс» одержал третью победу подряд, набрал 90 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Монреаль» по дополнительным показателям.

Ранее передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ.