Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У хозяев шайбами отметились Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле.

Российский форвард столичного коллектива Евгений Кузнецов оформил одну результативную передачу. Его одноклубник Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции со 100 очками. «Каролина» расположилась на седьмой строчке с 91 баллом.

Ранее «Колорадо» без Варламова обыграл «Вегас» в НХЛ.

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