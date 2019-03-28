«Колорадо» без Варламова обыграл «Вегас» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» без участия российского голкипера Семёна Варламова победил «Вегас Голден Найтс».

Встреча закончилась со счётом 4:3.

У победителей забивали Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри и Габриэль Бурк.

В составе «Вегаса» голами отметились Пол Штястны, Райлли Смит и Алекс Так.

Вратарь «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал, ворота команды защищал Филипп Грубауэр.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ.