«Колорадо» без Варламова обыграл «Вегас» в НХЛ
- Reuters
- © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
Встреча закончилась со счётом 4:3.
У победителей забивали Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри и Габриэль Бурк.
В составе «Вегаса» голами отметились Пол Штястны, Райлли Смит и Алекс Так.
Вратарь «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал, ворота команды защищал Филипп Грубауэр.
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ.