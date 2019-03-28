«Колорадо» без Варламова обыграл «Вегас» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» без участия российского голкипера Семёна Варламова победил «Вегас Голден Найтс».
«Колорадо» без Варламова обыграл «Вегас» в НХЛ
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Встреча закончилась со счётом 4:3.

У победителей забивали Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри и Габриэль Бурк.

В составе «Вегаса» голами отметились Пол Штястны, Райлли Смит и Алекс Так.

Вратарь «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал, ворота команды защищал Филипп Грубауэр.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ.

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