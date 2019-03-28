Хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Ивана Бучневича, Владислава Наместникова и Александра Георгиева проиграл «Бостон Брюинз».
Хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Бостона».

В составе победителей главным героем стал Давид Пастряк, оформивший хет-трик и отдавший две голевые передачи. Также голы на счету Джейка Дебраска, Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя.

У «Нью-Йорка» дубль оформил Мика Зибанеджад. Ещё один гол на счету Райана Строума.

Российские нападающие «Рейнджерс» Иван Бучневич и Владислав Наместников отдали по голевой передаче. Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев не принимал участия в игре.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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