Хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ
- Reuters
- © Winslow Townson-USA TODAY Sports
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Бостона».
В составе победителей главным героем стал Давид Пастряк, оформивший хет-трик и отдавший две голевые передачи. Также голы на счету Джейка Дебраска, Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя.
У «Нью-Йорка» дубль оформил Мика Зибанеджад. Ещё один гол на счету Райана Строума.
Российские нападающие «Рейнджерс» Иван Бучневич и Владислав Наместников отдали по голевой передаче. Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев не принимал участия в игре.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.