«Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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Встреча, проходившая в Филадельфии, закончилась победой хозяев — 5:4 (Б).
В составе победителей забитые шайбы на счету Трэвиса Конечны, Радко Гудаса, Райана Хартмана и Шона Кутюрье, который реализовал решающий буллит в послематчевой серии.
В составе «Торонто» забивали Коннор Браун, Назем Кадри, Остон Мэттьюс и Уильям Ньюландер.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ.