«Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Торонто Мейпл Лифс» в серии послематчевых буллитов.

Встреча, проходившая в Филадельфии, закончилась победой хозяев — 5:4 (Б).

В составе победителей забитые шайбы на счету Трэвиса Конечны, Радко Гудаса, Райана Хартмана и Шона Кутюрье, который реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

В составе «Торонто» забивали Коннор Браун, Назем Кадри, Остон Мэттьюс и Уильям Ньюландер.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ.