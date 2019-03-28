«Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Торонто Мейпл Лифс» в серии послематчевых буллитов.
«Филадельфия» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Филадельфии, закончилась победой хозяев — 5:4 (Б).

В составе победителей забитые шайбы на счету Трэвиса Конечны, Радко Гудаса, Райана Хартмана и Шона Кутюрье, который реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

В составе «Торонто» забивали Коннор Браун, Назем Кадри, Остон Мэттьюс и Уильям Ньюландер.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ.

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