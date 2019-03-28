Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ
  • AFP
  • © TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Поединок закончился со счётом 2:1 в пользу «Далласа».

В составе победителей голы на счету Александра Радулова и Миро Хейсканена, у «Калгари» шайбой отличился Ти Джей Броди.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин заменил по ходу матча Бена Бишопа и отразил 15 бросков из 16.

Александр Радулов набрал 64-е очко (25+39) в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Виннипега» Куликов заявил о готовности сыграть за сборную России.

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