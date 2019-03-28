Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Провели не лучшую свою игру, пришлось прилично обороняться, но выиграли за счёт самоотверженности. Сегодня отдали инициативу, удаления постоянно выбивали из ритма, все видели, что нам сегодня повезло», — приводит слова Никитина ТАСС.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Вторая игра серии пройдёт в Москве 30 марта.

Ранее Илья Воробьёв прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Евгения Кетова в ворота ЦСКА.