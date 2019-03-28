Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
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«Провели не лучшую свою игру, пришлось прилично обороняться, но выиграли за счёт самоотверженности. Сегодня отдали инициативу, удаления постоянно выбивали из ритма, все видели, что нам сегодня повезло», — приводит слова Никитина ТАСС.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Вторая игра серии пройдёт в Москве 30 марта.

Ранее Илья Воробьёв прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Евгения Кетова в ворота ЦСКА.

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