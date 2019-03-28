Бутырская рассказала, что может помешать Медведевой исполнять четверные прыжки

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Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о намерении Евгении Медведевой начать использовать прыжки в четыре оборота в своих программах в следующем сезоне.
Бутырская рассказала, что может помешать Медведевой исполнять четверные прыжки
  • © Koji Aoki/AFLO
  • globallookpress.com

«Я думаю, что у Жени есть огромное желание. Конечно, она будет пробовать это делать на тренировках. Не знаю, насколько удачно закончится, но ей 19 лет — это немного. Всё абсолютно реально, человеческие возможности большие. Всё выучить возможно, техника у неё нормальная для четверного прыжка», — приводит слова Бутырской Sport24.

Она отметила, что, не наблюдая за её попытками на тренировках, сложно дать однозначный ответ о перспективах исполнения Медведевой этого элемента.

«Не буду высказывать своё мнение, но повторюсь, что возможно всё. Просто её рост — он меня пугает. Если бы чуть поменьше была, то у меня и сомнений бы не было, потому что всё имеет значение», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Медведева намерена выучить четверные прыжки к следующему сезону.

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