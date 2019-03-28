Бывший футболист «Динамо» Басалаев умер на 74-м году жизни

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Басалаев ушёл из жизни в возрасте 73 лет.

Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Отмечается, что он умер после продолжительной болезни.

В течение футбольной карьере Басалаев играл не только за «Динамо» но и за московский «Локомотив». Всего он провёл 224 матча за оба клуба, забив в каждом по два мяча. В его активе также два матча в составе сборной СССР.

По окончании карьеры он работал начальником учебно-спортивного отдела «Динамо», а позднее занимал руководящие должности, включая пост члена Совета директоров футбольного клуба.

Как сообщалось ранее, в «Динамо» рассказали, когда газон на новом стадионе будет готов принимать матчи.