Роднина поделилась мнением о Медведевой

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Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о 19-летней Евгении Медведевой, двукратной чемпионке мира и Европы.
Роднина поделилась мнением о Медведевой
  • РИА Новости

«Женя — очень интересная личность с чёткой структурой мышления и оценкой себя. Не просто спасибо тренеру за то, что меня вырастил. Нет. Она знает, что может дать тренеру и что — взять у него», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера по окончании сезона-2017/18, завершив многолетнее сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Ранее Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

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