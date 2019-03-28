Роднина поделилась мнением о Медведевой

Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о 19-летней Евгении Медведевой, двукратной чемпионке мира и Европы.

«Женя — очень интересная личность с чёткой структурой мышления и оценкой себя. Не просто спасибо тренеру за то, что меня вырастил. Нет. Она знает, что может дать тренеру и что — взять у него», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера по окончании сезона-2017/18, завершив многолетнее сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Ранее Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.