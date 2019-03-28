Хованцев заявил, что Елисеев и Логинов в спринте на ЧР показали хороший уровень

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России в Тюмени.
Хованцев заявил, что Елисеев и Логинов в спринте на ЧР показали хороший уровень
  • РИА Новости

«Не все спортсмены, которые выступали на заключительном этапе Кубка мира, сумели восстановиться к чемпионату России. Но те же Матвей Елисеев и Александр Логинов показали, что они по-прежнему держат хороший уровень. По крайней мере физически», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Он отметил, что и к Елисееву, и к Логинову есть вопросы относительно стрельбы, но последний  отлично себя проявил на трассе.

«Александр в очередной раз был лучшим по ходовым характеристикам. Эта трасса, конечно, непростая. Нужно иметь хорошие лыжи и нормальное функциональное состояние. По-другому хороший результат не показать», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Елисеев с двумя промахами выиграл спринт на ЧР в Тюмени, а Логинов, допустивший три промаха, занял второе место.

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