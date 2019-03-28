Хованцев заявил, что Елисеев и Логинов в спринте на ЧР показали хороший уровень
- РИА Новости
«Не все спортсмены, которые выступали на заключительном этапе Кубка мира, сумели восстановиться к чемпионату России. Но те же Матвей Елисеев и Александр Логинов показали, что они по-прежнему держат хороший уровень. По крайней мере физически», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».
Он отметил, что и к Елисееву, и к Логинову есть вопросы относительно стрельбы, но последний отлично себя проявил на трассе.
«Александр в очередной раз был лучшим по ходовым характеристикам. Эта трасса, конечно, непростая. Нужно иметь хорошие лыжи и нормальное функциональное состояние. По-другому хороший результат не показать», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что Елисеев с двумя промахами выиграл спринт на ЧР в Тюмени, а Логинов, допустивший три промаха, занял второе место.