СМИ: Гризманн согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Короткая ссылка
По информации испанской прессы, нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн согласен пойти на снижение оклада ради трансфера в «Барселону».
СМИ: Гризманн согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, у футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна есть желание перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна и он и готов пойти на уменьшение зарплаты.

Согласно контракту француза с его нынешним клубом, сумма отступных составляет €200 млн, однако летом она уменьшится до €120 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить