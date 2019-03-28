СМИ: Гризманн согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

По информации испанской прессы, нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн согласен пойти на снижение оклада ради трансфера в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, у футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна есть желание перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна и он и готов пойти на уменьшение зарплаты.

Согласно контракту француза с его нынешним клубом, сумма отступных составляет €200 млн, однако летом она уменьшится до €120 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна.