СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна

Руководство футбольного клуба «Барселона» приняло окончательное решение отказаться от трансфера французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игрок больше не входит в сферу интересов каталонского коллектива. Отмечается, что сумма отступных за форварда этим летом составит €120 млн, а через год увеличится на €80 млн.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей за команду из Мадрида во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака».