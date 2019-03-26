СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна

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Руководство футбольного клуба «Барселона» приняло окончательное решение отказаться от трансфера французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна
  • Reuters

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игрок больше не входит в сферу интересов каталонского коллектива. Отмечается, что сумма отступных за форварда этим летом составит €120 млн, а через год увеличится на €80 млн.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей за команду из Мадрида во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака».

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