СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, игрок больше не входит в сферу интересов каталонского коллектива. Отмечается, что сумма отступных за форварда этим летом составит €120 млн, а через год увеличится на €80 млн.
Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей за команду из Мадрида во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака».