СМИ: «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака»
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Как сообщает El Chiringuito, скауты «Барселоны» присутствовали на матче второго тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Нидерландов и Германии (2:3), где наблюдали не только за будущим игроком команды Френки Де Йонгом, но и за экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом.
Отмечается, что главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде нравится универсализм футболиста, который может закрыть несколько позиций на поле.
Промес перешёл из «Спартака» в испанскую «Севилью» летом 2018 года. За 25 матчей в Примере он забил один мяч и трижды ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Милана» Ба поделился мнением о фаворитах ЛЧ.