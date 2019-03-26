СМИ: «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака»

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По информации испанской прессы, игрок «Севильи» Квинси Промес привлёк внимание «Барселоны».
СМИ: «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака»
  • © ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает El Chiringuito, скауты «Барселоны» присутствовали на матче второго тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Нидерландов и Германии (2:3), где наблюдали не только за будущим игроком команды Френки Де Йонгом, но и за экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом.

Отмечается, что главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде нравится универсализм футболиста, который может закрыть несколько позиций на поле.

Промес перешёл из «Спартака» в испанскую «Севилью» летом 2018 года. За 25 матчей в Примере он забил один мяч и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Милана» Ба поделился мнением о фаворитах ЛЧ.

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