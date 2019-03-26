СМИ: «Барселона» заинтересовалась экс-футболистом «Спартака»

По информации испанской прессы, игрок «Севильи» Квинси Промес привлёк внимание «Барселоны».

Как сообщает El Chiringuito, скауты «Барселоны» присутствовали на матче второго тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Нидерландов и Германии (2:3), где наблюдали не только за будущим игроком команды Френки Де Йонгом, но и за экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом.

Отмечается, что главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде нравится универсализм футболиста, который может закрыть несколько позиций на поле.

Промес перешёл из «Спартака» в испанскую «Севилью» летом 2018 года. За 25 матчей в Примере он забил один мяч и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Милана» Ба поделился мнением о фаворитах ЛЧ.