Тихонов раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону
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«Я совершенно не вижу работы ни Анатолия Хованцева, ни Виталия Норицына. Сезон продемонстрировал, что данный состав не способен подготовить команду, тем более к Олимпиаде. В женской сборной полная безграмотность в стрелковой подготовке», — цитирует Тихонова Sport24.
Также экс-биатлонист добавил, что в следующем сезоне конкуренцию Александру Логинову может составить только Матвей Елисеев, но при должном отношении к делу и другом тренерском составе.
Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону, Логинов занял второе место.