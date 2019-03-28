Тихонов раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

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Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов критически отозвался о работе тренерского штаба сборной России, заявив о его неспособности подготовить команду к следующим Играм.
Тихонов раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону
  • ©Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я совершенно не вижу работы ни Анатолия Хованцева, ни Виталия Норицына. Сезон продемонстрировал, что данный состав не способен подготовить команду, тем более к Олимпиаде. В женской сборной полная безграмотность в стрелковой подготовке», — цитирует Тихонова Sport24.

Также экс-биатлонист добавил, что в следующем сезоне конкуренцию Александру Логинову может составить только Матвей Елисеев, но при должном отношении к делу и другом тренерском составе.

Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону, Логинов занял второе место.

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