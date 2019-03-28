ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу адвокатов Кокорина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу со стороны защиты футболиста Александра Кокорина на арест спортсмена из-за нарушений правил оформления.

«Данное заявление не рассматривалось Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда», — сообщили в пресс-службе ЕСПЧ агентству РИА Новости.

В правило 47 регламента Страсургского суда гласит, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, которые предоставляет секретариат, если только другое не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

В настоящее время нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью. Защита игрока настаивает, что ему необходимо пройти реабилитацию после травмы колена, а находясь под стражей футболист рискует стать инвалидом.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина.