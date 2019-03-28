Тренер ХК «Динамо» Крикунов подписал новый контракт с клубом

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Крикунов останется наставником команды в ближайшие два года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора «Динамо» Анатолия Харчука, главный тренер москвичей Владимир Крикунов подписал новый двухлетний контракт.

В последнем сезоне клуб под руководством 68-летнего специалиста занял пятое место в Западной конференции и вылетел во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, проиграв серию ЦСКА со счётом 1:4.

Ранее Крикунов заявил о готовности продолжить работу с московским «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.