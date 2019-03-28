Тренер ХК «Динамо» Крикунов подписал новый контракт с клубом

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Крикунов останется наставником команды в ближайшие два года.
Тренер ХК «Динамо» Крикунов подписал новый контракт с клубом
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора «Динамо» Анатолия Харчука, главный тренер москвичей Владимир Крикунов подписал новый двухлетний контракт.

В последнем сезоне клуб под руководством 68-летнего специалиста занял пятое место в Западной конференции и вылетел во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, проиграв серию ЦСКА со счётом 1:4.

Ранее Крикунов заявил о готовности продолжить работу с московским «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить