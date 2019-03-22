Крикунов заявил о готовности продолжить работу с московским «Динамо» в следующем сезоне КХЛ

После вылета московского «Динамо» из розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главный тренер столичного коллектива Владимир Крикунов заявил о готовности продолжить работу в клубе в сезоне-2019/20.

«Я как тренер готов идти на новый сезон. В этом могли сыграть чуть лучше, но выше подняться было тяжело», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Крикунова, несмотря на поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в серии второго раунда плей-офф КХЛ, хоккеисты «Динамо» сделали всё, что могли на данный момент в противостоянии с «армейцами».

«Проиграли, но видно, кто чего стоит, с кем можно двигаться дальше, а с кем надо расставаться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в пяти матчах обыграл «Динамо» и вышел в третий раунд плей-офф КХЛ.