Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Индиану»

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В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» сумел обыграть «Индиану Пейсерс».
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Индиану»
  • Reuters
  • © Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 107:99 в пользу «Оклахомы».

Трипл-даблом отметился баскетболист «Тандер» Расселл Уэстбрук — 17 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. 31 очко на счету Пола Джорджа, 25 баллов и 12 подборов сделал Стивен Адамс.

У «Индианы» самым результативным стал хорватский баскетболист Боян Богданович — 28 очков. Ещё один европеец «Пейсерс» Домантас Сабонис набрал 18 баллов и сделал 10 подборов.

Ранее сообщалось, что «Финикс» проиграл «Вашингтону» в НБА, Букер набрал 50 очков.

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