Джикия вернулся к тренировкам в общей группе футболистов «Спартака»
- ©spartak.com
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Накануне игрок работал по индивидуальной программе, так как ему потребовалось восстановление после матчей в составе сборной России.
Отмечается, что в общую группу также вернулись вратарь Александр Максименко и полузащитники Максим Глушенков и Александр Ломовицкий, которые вызывались в молодёжную национальную команду.
Следующий матч «Спартак» проведёт в Грозном, где сыграет с местным «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что «Спартак» был вынужден попросить перенести матч с «Рубином».