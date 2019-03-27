Джикия вернулся к тренировкам в общей группе футболистов «Спартака»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе футболистов красно-белых.
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе футболистов «Спартака»
  • ©spartak.com

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне игрок работал по индивидуальной программе, так как ему потребовалось восстановление после матчей в составе сборной России.

Отмечается, что в общую группу также вернулись вратарь Александр Максименко и полузащитники Максим Глушенков и Александр Ломовицкий, которые вызывались в молодёжную национальную команду.

Следующий матч «Спартак» проведёт в Грозном, где сыграет с местным «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Спартак» был вынужден попросить перенести матч с «Рубином».

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