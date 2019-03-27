Джикия вернулся к тренировкам в общей группе футболистов «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия возобновил тренировки в общей группе футболистов красно-белых.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне игрок работал по индивидуальной программе, так как ему потребовалось восстановление после матчей в составе сборной России.

Отмечается, что в общую группу также вернулись вратарь Александр Максименко и полузащитники Максим Глушенков и Александр Ломовицкий, которые вызывались в молодёжную национальную команду.

Следующий матч «Спартак» проведёт в Грозном, где сыграет с местным «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Спартак» был вынужден попросить перенести матч с «Рубином».