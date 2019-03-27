СМИ: «Спартак» был вынужден попросить перенести матч с «Рубином»
Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» просил перенести встречу с «Енисеем» с 21-го на 20 апреля, а с «Арсеналом» — с 25-го на 24 апреля, но в РПЛ ответили отказом. После этого клуб попросил перенести матч с «Рубином» с 28-го на 29 апреля.
Отмечается, что это было сделано для создания равных условий. По изначальному календарю красно-белые должны были провести три игры за восемь дней, в то время как основные конкуренты за медали сыграли бы столько же матчей за девять дней.
Ранее РПЛ объявила о переносе матча «Спартак» — «Рубин».