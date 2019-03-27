Чалов: много общаюсь с Головиным о Европе

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Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что интересовался у партнёров по сборной России жизнью и уровнем футбола в ведущих европейских чемпионатах и начинает учить иностранные языки.
Чалов: много общаюсь с Головиным о Европе
  • Reuters

«Мы много общаемся с Головиным о Европе. Саша интересно рассказывает о том, как ему приходится адаптироваться к играм и к жизни во Франции, что скорость игры совсем иная. Сильно влияет языковой барьер. Понимаю, что нужно учить языки, и начинаю это делать. Также разговаривал с Денисом Черышевым по поводу Испании», — сказал Чалов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Форвард ЦСКА признался, что испытывал лёгкий мандраж перед дебютом за сборную России.

Ранее сообщалось, что Моуринью стал претендентом на пост главного тренера «Монако».

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