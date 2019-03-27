СМИ: Моуринью стал претендентом на пост главного тренера «Монако»

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Португальский наставник Жозе Моуринью может возглавить «Монако» и стать тренером россиянина Александра Головина.
СМИ: Моуринью стал претендентом на пост главного тренера «Монако»
  • ©Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как указывает l’Equipe, Жозе Моуринью может возглавить французский футбольный клуб «Монако». По информации источника, на португальца также претендует «Лион», но сам Моуринью больше склоняется к варианту с «Монако».

За клуб из княжества на юге Франции выступает российский полузащитник Александр Головин.

Сообщается, что Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1.

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