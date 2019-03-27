СМИ: Моуринью стал претендентом на пост главного тренера «Монако»

Португальский наставник Жозе Моуринью может возглавить «Монако» и стать тренером россиянина Александра Головина.

Как указывает l’Equipe, Жозе Моуринью может возглавить французский футбольный клуб «Монако». По информации источника, на португальца также претендует «Лион», но сам Моуринью больше склоняется к варианту с «Монако».

За клуб из княжества на юге Франции выступает российский полузащитник Александр Головин.

Сообщается, что Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1.