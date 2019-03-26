Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в 2019 году оказался точнее в дриблинге мяча, чем бразильский форвард ПСЖ Неймар.
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок.

На первом месте оказался игрок «Амьена» Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник «Монако» Александр Головин. У него 85% успешных обводок соперника. На третьем месте нападающий ПСЖ Неймар — 84,2%.

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал глупостью поведение Головина при удалении в матче с Бельгией.

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