Бобровский стал второй звездой игрового дня в НХЛ
- ©Adam Lacy/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой игрового дня стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, сделавший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (8:4).
Вторым стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший все 26 бросков по своим воротам в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс».
Третьей звездой признан нападающий «Анахайм Дакс» Сэм Стил. На его счету три забитые шайбы в выездной встрече с «Ванкувер Кэнакс».
Ранее Овечкин заявил о желании забить 50 голов за сезон.