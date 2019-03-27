Бобровский стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой игрового дня стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, сделавший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (8:4).

Вторым стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший все 26 бросков по своим воротам в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс».

Третьей звездой признан нападающий «Анахайм Дакс» Сэм Стил. На его счету три забитые шайбы в выездной встрече с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Овечкин заявил о желании забить 50 голов за сезон.