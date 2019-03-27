Овечкин заявил о желании забить 50 голов за сезон

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы забить 50 голов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, я хочу достичь отметки 50 голов, это было бы здорово. У нас впереди ещё пять поединков. Сегодня у меня было много шансов, чтобы забить, я использовал один. В последних матчах не получается реализовывать шансы», — заявил Овечкин официальному сайту НХЛ после поединка с командой «Каролина Харрикейнз».

В настоящий момент на счету россиянина 49 голов. До конца регулярного чемпионата осталось пять матчей.

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Шэнаханом в списке лучших снайперов в истории НХЛ.