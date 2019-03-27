Тарпищев рассказал о шансах на проведение финальной стадии Кубка Дэвиса в России

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что при наличии соответствующего финансирования финальная часть Кубка Дэвиса может пройти в России.
Тарпищев рассказал о шансах на проведение финальной стадии Кубка Дэвиса в России
  • РИА Новости

«Здесь исключительно вопрос финансов. России интересно провести Кубок Дэвиса, если дадут денег. Но турнир, в котором участвуют все звёзды тенниса, — дорогое удовольствие. Думаю, сумма превышает $30 млн», — заявил Тарпищев в интервью ТАСС.

Ближайшие два года финальная часть Кубка Дэвиса будет проводиться в столице Испании, Мадриде.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Хорватия откроет соревновательную программу финальной стадии Кубка Дэвиса.

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