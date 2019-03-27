«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Игроки «Эдмонтон Ойлерс» сумел забить восемь голов в ворота «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Поединок в Эдмонтоне закончился со счётом 8:4 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-триками отметились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Ещё по шайбе забросили Зак Кассиан и Конор Макдэвид.

У «Лос-Анджелеса» забивали Алекс Иафалло, Дрю Даути, Дастин Браун и Карл Грундстрём.

Нападающий «Кингз» Илья Ковальчук участия в матче не принимал. Форвард пропустил пятый матч из шести последних встреч команды.

Благодаря хет-трику форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вышел на второе место в списке снайперов НХЛ. От Александра Овечкина его отделяют три гола.

Хоккеист «Ойлерс» Конор Макдэвид набрал 4 очка в матче (1+3) и установил личный рекорд результативности в сезоне — 112 очков. Он продолжает погоню за Никитой Кучеровым за звание лучшего бомбардира, однако проигрывает россиянину девять пунктов за пять матчей до окончания регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию.

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