Игнатьев: Дзюбу полюбила страна, но это плата за его отношение к делу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев порассуждал о профессиональном росте капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

«С Артёмом сошлось воедино много факторов. Мне кажется, что в первую очередь он просто повзрослел. Да, за чемпионат мира Дзюбе стоит постоянно говорить тренерам сборной спасибо, но работа над собой и своим восприятием мира — заслуга самого парня. Его полюбила страна, но это плата за его ответственное отношение к делу», — сказал Игнатьев в интервью RT.

При этом он не исключил, что в выступлении Дзюбы может быть заслуга наставника сборной Станислава Черчесова.

«Да, возможно, какая-то доля заслуги Станислава в этом есть, но ведь есть ещё Фёдор Смолов, который тоже был рядом с тренером. С ним пока не получается. Так что нет такого, что попадёшь к Черчесову — и станешь великим», — добавил Игнатьев.

Ранее Игнатьев дал оригинальное определение работе Черчесова в сборной.

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