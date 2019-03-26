Игнатьев дал оригинальное определение работе Черчесова в сборной

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что состояние национальной команды на данный момент сильно отличается от того, в котором она находилась перед домашним чемпионатом мира.

«Наша команда вступила в новый турнир, и эта история совсем не похожа на то, что было перед чемпионатом мира. Черчесов, скажем так, тренер выводящий. Как в гимнастике, когда спортсмена готовят в регионе, а на соревнования его привозит и настраивает наставник сборной. То же самое сейчас и со сборной», — сказал специалист в беседе с RT.

По его мнению, Черчесов подводил команду к мундиалю более плавно, и результаты в контрольных матчах были не так важны.

«Теперь всё иначе: выдавать максимум надо здесь и сейчас. Но зная твёрдую руку Станислава, уверен, что он сможет ментально перестроить игроков», — добавил Игнатьев.

Ранее Борис Игнатьев ответил на вопрос, удалось ли сборной России изменить отношение к ней болельщиков.

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