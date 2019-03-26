Червиченко о наказании Погребняка: в его словах не было никакого оскорбления

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) по делу нападающего команды Павла Погребняка, согласно которому он получил денежный штраф и условную дисквалификацию до конца сезона за слова по поводу темнокожих игроков в составе сборной России.

«Думаю, 250 тысяч — не такая большая сумма для Погребняка. Переживёт. Ничего страшного. Если хотите знать моё мнение, наказывать людей за то, что они открыто высказываются по какой-то проблеме, глупо и неправильно. В чём Погребняк оскорбил Ари? Просто сказал, что ему смешно видеть бразильцев в сборной России. Что тут такого? Давайте тогда юмористов наказывать за шутки», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, у нападающего «Краснодара» Ари могут впоследствии возникнуть проблемы из-за этого инцидента. Он также отметил, что не всегда стоит походить на западные страны, в том числе по вопросам расизма.

«Ну не было никакого оскорбления в словах Погребняка, не было! Бывает, что коренных россиян оскорбляют, белых оскорбляют, и никого это не волнует. А тут поднялась такая волна из-за прилагательного «темнокожий», — добавил Червиченко.

Ранее сообщалось, что в «Урале» остались довольны вердиктом РФС по делу о скандальных словах Погребняка.