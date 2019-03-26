В «Урале» остались довольны вердиктом РФС по делу о скандальных словах Погребняка

Пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба «Урал» высказалась о решении Российского футбольного союза (РФС) по делу нападающего команды Павла Погребняка, согласно которому он получил денежный штраф и условную дисквалификацию до конца сезона за слова по поводу темнокожих игроков в составе сборной России.

«Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды. Хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

Отмечается, что эта ситуация повлияла на тренировочный процесс команды, так как Погребняк со сборов улетел в Москву на заседание комитета по этике.

«Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов... Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова», — заявили в «Урале».

Ранее сообщалось, что РФС вынес вердикт по делу Погребняка о натурализованных футболистах сборной России.