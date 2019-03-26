В «Урале» остались довольны вердиктом РФС по делу о скандальных словах Погребняка
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«Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды. Хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».
Отмечается, что эта ситуация повлияла на тренировочный процесс команды, так как Погребняк со сборов улетел в Москву на заседание комитета по этике.
«Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов... Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова», — заявили в «Урале».
Ранее сообщалось, что РФС вынес вердикт по делу Погребняка о натурализованных футболистах сборной России.