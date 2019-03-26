РФС вынес вердикт по делу Погребняка о натурализованных футболистах сборной России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил денежный штраф и условную дисквалификацию до конца сезона за интервью, в котором негативно высказался по поводу темнокожих футболистов в составе сборной России по футболу.

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РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), форвард «Урала» Павел Погребняк оштрафован на 250 тыс. рублей. Он также получил условную дисквалификацию до конца сезона. Футболист понёс наказание за интервью, в котором назвал смешной ситуацию с заигрыванием за сборную России темнокожих игроков. Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против Черногории за расистские выкрики болельщиков.