Минаков не исключил, что Макгрегор действительно завершит карьеру

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что ирландец Конор Макгрегор добился всего, чего хотел, и вполне может закончить спортивную карьеру.
Минаков не исключил, что Макгрегор действительно завершит карьеру
  • © Kelvin Ma/ZUMAPRESS.com
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«Не исключаю, что это может быть правдой. Человек заработал кучу денег с поединка с Мейвезером. Несмотря на проигрыш, он пополнил свой банковский счёт после боя с Хабибом. Если он проиграет и следующий бой, это пошатнёт его образ и приведёт к денежным потерям. Да и какой смысл драться, если ты уже добился того, чего хотел?» — заявил Минаков в интервью «Чемпионату».

Также россиянин добавил, что Макгрегор уже сформировал свой бизнес и имя, которое приносит ему огромные деньги.

Ранее Ян объяснил решение Макгрегора завершить карьеру в ММА.

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