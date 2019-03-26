Минаков не исключил, что Макгрегор действительно завершит карьеру
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«Не исключаю, что это может быть правдой. Человек заработал кучу денег с поединка с Мейвезером. Несмотря на проигрыш, он пополнил свой банковский счёт после боя с Хабибом. Если он проиграет и следующий бой, это пошатнёт его образ и приведёт к денежным потерям. Да и какой смысл драться, если ты уже добился того, чего хотел?» — заявил Минаков в интервью «Чемпионату».
Также россиянин добавил, что Макгрегор уже сформировал свой бизнес и имя, которое приносит ему огромные деньги.
Ранее Ян объяснил решение Макгрегора завершить карьеру в ММА.