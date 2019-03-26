Ян объяснил решение Макгрегора завершить карьеру в ММА

Российский боец UFC легчайшего веса Пётр Ян рассказал, почему ирландская звезда ММА Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах.

«Когда человек голодный — это и есть главная мотивация, а когда у человека есть всё, то зачем ему выступать в UFC. Он на продаже своего зелья (виски. — RT) зарабатывает в три раза больше», — цитирует Яна РИА Новости.

По его словам, смешанные единоборства являются опасным видом спорта. К поединкам в ММА нельзя подходить недостаточно мотивированным, а Макгрегор в последнее время испытывал проблемы в данном аспекте.

Кроме того, он отметил, что ещё одной причиной решения Макгрегора могли стать сложные переговоры с UFC.

«Недавно он требовал долю от UFC за своё выступление — думаю, что они не пришли ни к чему общему», — заключил Ян.

Ранее российский боец Александр Емельяненко рассказал, зачем Макгрегор объявил о своём решении завершить карьеру в смешанных единоборствах.