Александр Емельяненко сказал, зачем Макгрегор объявил об уходе из ММА

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.
Александр Емельяненко сказал, зачем Макгрегор объявил об уходе из ММА
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно. Информация об уходе может впоследствии измениться», — цитирует Емельяненко-младшего ТАСС.

Он выразил мнение, что Макгрегор является великолепным бойцом и за время выступлений в ММА «оставил неизгладимый след».

По словам Емельяненко-младшего, на протяжении своей карьеры Макгрегор демонстрировал зрелищные поединки, чем привлёк внимание множества фанатов.

Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА.

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