Александр Емельяненко сказал, зачем Макгрегор объявил об уходе из ММА
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«Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно. Информация об уходе может впоследствии измениться», — цитирует Емельяненко-младшего ТАСС.
Он выразил мнение, что Макгрегор является великолепным бойцом и за время выступлений в ММА «оставил неизгладимый след».
По словам Емельяненко-младшего, на протяжении своей карьеры Макгрегор демонстрировал зрелищные поединки, чем привлёк внимание множества фанатов.
Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА.