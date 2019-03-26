Александр Емельяненко сказал, зачем Макгрегор объявил об уходе из ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

«Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно. Информация об уходе может впоследствии измениться», — цитирует Емельяненко-младшего ТАСС.

Он выразил мнение, что Макгрегор является великолепным бойцом и за время выступлений в ММА «оставил неизгладимый след».

По словам Емельяненко-младшего, на протяжении своей карьеры Макгрегор демонстрировал зрелищные поединки, чем привлёк внимание множества фанатов.

Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА.